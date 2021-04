Juventus, infortunio Chiesa: le condizioni dell’esterno offensivo

La Juventus ieri ha perso lo scontro diretto con l’Atalanta e ora rischia di perdere anche uno dei suoi giocatori più in forma, frenato da un infortunio.

Federico Chiesa infatti preoccupa lo staff bianconero. Soprattutto in questo 2021 l’ex giocatore della Fiorentina è stato devastante nel suo ruolo di esterno offensivo. Non è un caso che sia stato sempre tra i migliori, anche quando la Juve ha perso. E Pirlo ha puntato tanto su di lui, consapevole di come il figlio d’arte sia davvero pronto al definitivo salto di qualità. Contro l’Atalanta però ha subito un infortunio e ora si valuta quando potrà rientrare nell’undici bianconero.

