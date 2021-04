Calciomercato Juventus, bianconeri sempre attenti sul mercato della prossima stagione: Depay è ancora obiettivo concreto per l’attacco.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre in attesa di capire quale sarà il futuro del proprio allenatore, e di conseguenza, del mercato che verrà, hanno però ripreso i contatti per regalare un attaccante con grande esperienza. Ancora nei piani dei bianconeri c’è Depay: l’olandese in uscita a parametro zero dal Lione è l’occasione da non lasciarci sfuggire. Abile tecnicamente e molto rapido, la punta olandese è nei desideri del direttore sportivo Fabio Paratici. Obiettivo che diventerebbe sempre più concreto qualora Dybala, come sembra, lascerà a fine stagione.

Calciomercato Juventus, si riprova per l’attaccante: colpo decisivo

L’olandese è ancora il fiore all’occhiello di un mercato compromesso dalla crisi finanziaria. La possibilità di prenderlo a zero l’occasione da non farsi sfuggire. E la Juventus, inizialmente messa in secondo piano da un deciso Barcellona, sarebbe di nuovo attenta sull’operazione. Depay rappresenterebbe il profilo ideale per il futuro e l’alternativa perfetta qualora, come sembra, Dybala lascerà la Juventus a fine stagione.