Agnelli, nuovo attacco alla Superlega: “Servono sanzioni esemplari”

Agnelli, dalle pagine del Corriere della Sera nuovo attacco sulla Superlega al presidente della Juventus: “Servono sanzioni”

È evidente che qualcosa sia andato storto. Non ci sono più dubbi, soprattutto dopo lo stop confermato da Agnelli ufficializzato pochi minuti fa. Adesso, per il presidente bianconero, è il tempo di incassare. Bombardato da più parti – anche dai tifosi in qualche caso, e non si capisce proprio il perché – il vicepresidente della Superlega deve rimanere forte in questo momento. Nonostante anche all’interno della Lega di Serie A arrivino le prime prese di posizione.

La più importante fino al momento è quella di Urbano Cairo, presidente del Torino, che intervistato dal Corriere della Sera attacca Agnelli. Senza giri di parole. Senza mezzi termini. “Questo è un attentato alla salute del calcio italiano, all’interesse collettivo. Tre società italiane hanno pensato in maniera esclusiva ai propri interessi”.

LEGGI ANCHE: Agnelli, l’annuncio sulla Superlega spiazza i tifosi della Juventus