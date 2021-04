Calciomercato Juventus, cercasi bomber: servono 46 milioni

Obiettivo rinnovamento. Il prossimo calciomercato della Juventus porterà sicuramente in dote dei rinforzi per la formazione bianconera.

E uno dei reparti che potrebbe subire più cambiamenti è quello offensivo. Cristiano Ronaldo ha ancora un altro anno di contratto e dovrebbe rimanere in bianconero, anche se gli estimatori non mancano di certo al portoghese. Morata potrebbe rimanere ancora in prestito oneroso dall’Atletico Madrid, visto l’alto prezzo per riscattarlo. In bilico anche il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e senza il rinnovo il numero dieci potrebbe anche continuare altrove la sua carriera.

Calciomercato Juventus, c’è En-Nesyri nel mirino