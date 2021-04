Nel marasma generalizzato della Super League, la Juventus stasera deve battere il Parma per continuare a sperare nell’accesso al quarto posto.

Qualcuno ha forse dimenticato che stasera gioca la Vecchia Signora. Il tanto delegittimato campionato, però, adesso deve tornare al centro dei progetti. E non si sa come e con che spirito i bianconeri potranno andare avanti. All’orizzonte c’è del marcio in Danimarca, ma la Juventus alle 20.45 sarà chiamata a battere il Parma e a riscattarsi dopo la pesante sconfitta di Bergamo. Non ci sono santi che tengano. Andrea Pirlo, nel frattempo, ha diramato i comunicati intorno ad ora di pranzo.

LEGGI ANCHE >>> Super League, la Juventus abbandona l’idea. «Ma era progetto valido»

Juventus, i convocati per stasera

Merih Demiral si ferma ancora. Il difensore turco salta il Parma, non è tra i convocati della Juventus per questa sera. Il motivo? Un affaticamento muscolare, questa la ragione dello stop: potrebbe saltare anche la Fiorentina. Rientra invece Bernardeschi che ha smaltito i postumi del Covid-19. Questa la lista diramata dai bianconeri per il delicato match contro i ducali. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta. Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski. Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.