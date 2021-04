Juventus Parma, analisi del primo tempo: pareggio di Alex Sandro

Juventus Parma, partita inizialmente in svantaggio ma poi riaperta da Alex Sandro. Ora il risultato è fermo sull’1-1.

Juventus Parma, Serie A: i primi 45′ minuti si sono esauriti sul risultato del pareggio. Inizialmente sotto, i bianconeri non hanno saputo gestire bene i primi trenta minuti di gara. Poche idee, poche occasioni ma poi…Alex Sandro riapre con un buon controllo e un successivo tiro vincente. C’è da segnalare l’episodio sulla punizione dove il Parma è passato in vantaggio, infatti, in questa occasione, il fantasista portoghese Cristiano Ronaldo, in barriera, non è di nuovo saltato permettendo così il vantaggio degli avversari. Un episodio che potrebbe fare nuovamente parlare perché sembra il replay di quello che successe proprio in Champions League contro il Porto. Ma CR7 è stato anche molto attivo offensivamente e non è escluso che nella ripresa possa ricaricarsi e cercare la rete vincente, i tifosi lo sperano.

Ora il morale sembra migliorato, inizialmente molta ansia e palloni giocati senza idee. Speriamo che nella ripresa i ragazzi di Pirlo sappiano arrivare alla giocata vincente per conquistare una vittoria che serve molto per il morale ma soprattutto per la classifica.

