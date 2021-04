Juventus Parma, botta e risposta fra Paratici e Lucarelli: cosa è successo

Juventus Parma, nel pre partita del match delle ore 20.45 un botta e risposta fra Paratici e Lucarelli sulla Super League.

Juventus Parma, nel pre partita il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato della situazione relativa alla Super League ma prima ancora ha parlato anche il dirigente del Parma, ed ex giocatore, Alessandro Lucarelli. Un vero e proprio botta e risposta fra i due. Il topic, ovviamente, la Super League. Proprio sulla SL, Paratici ha parlato di una innovazione che avrebbe potuto cambiare il calcio in meglio, ma non è della stessa opinione Lucarelli, che ha parlato di “Mancata meritocrazia”. E proprio da DAZn chiedono a Paratici cosa ne pensasse di questa risposta di Lucarelli. Parati ha così risposto: “Io non parlo di cose che non conosco, hanno parlato in tanti ma si è parlato anche a sproposito”. Un botta e risposta che nasce proprio dalle dichiarazioni di Lucarelli, che ha definito la Super Liga anti meritocratica.

