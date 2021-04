Super League, anche il Codacons contro la Juventus

La Super League è naufragata prima di nascere ma sta facendo continuare a discutere i tifosi della Juventus. Ma non solo. In tanti contro i bianconeri.

Le polemiche per la scelta della Juventus, e anche per quella di Milan e Inter, di fondare insieme ad altri top club europei questa nuova competizione sono state tante. Il progetto non andrà avanti, visto che via via i club lo hanno abbandonato. Ma lo scossone nel mondo del calcio c’è stato e ora c’è chi, come il Codacons, chiede delle sanzioni e delle penalizzazioni per le tre squadre italiane.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, due obiettivi passano dalla serie A



LEGGI ANCHE –>Juventus, terzo incomodo per la panchina: c’è l’annuncio

Super League, il Codacons chiede sanzioni e penalizzazioni per la Juventus

“Dopo il fallimento della Superlega il Codacons affila le armi legali a tutela di tifosi ed azionisti danneggiati, e presenta un esposto alla Consob affinché indaghi per la possibile fattispecie di turbativa di mercato. – si legge nella nota – Il progetto della Superlega sembra essere definitivamente tramontato, ma lascia dietro di se strascichi per tifosi e investitori e danni per i quali i club dovranno ora rispondere – spiega il Codacons – La gravità del comportamento di Juventus, Milan e Inter Superlega non può rimanere impunito, e deve portare a sanzioni e penalizzazioni per le tre squadre in tutti i tornei italiani ed europei dove i tre club saranno presenti. In tal senso le istituzioni sportive nazionali ed Ue devono attivarsi per studiare misure commisurate alle violazioni commesse dalle società sportive”.