Calciomercato Juventus, rilancio per Aguero: il Kun pronto a dire sì

Aguero alla Juventus, calciomercato: l’argentino pronto ad accettare l’offerta dei bianconeri. Le ultimissime

Aguero Juventus calciomercato / Aguero e la Juventus non sono mai stati così vicini. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato da calciomercato.it, avrebbe ricevuto un’offerta importante dai bianconeri, pari a un biennale a circa 10 milioni di euro a stagione. I Campioni d’Italia avrebbero infatti rotto gli indugi e sarebbero piombati con decisione sul Kun, che ha deciso di non prolungare la sua esperienza con il Manchester City.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, blitz dalla Roma: arriva il top player a zero

Sull’argentino c’era da tempo l’interessamento del Barcellona, che però non è mai andato oltre qualche timido sondaggio. La Juve, invece, complice un riscatto di Morata che sembra essere sempre più lontano, avrebbe individuato nell’ex City ( a questo punto) il rinforzo giusto da consegnare a Pirlo ( o comunque al prossimo allenatore dei piemontesi).

Calciomercato Juventus, oltre Aguero si segue anche Sergio Ramos come svincolato

Aguero Juventus calciomercato / Aguero potrebbe non essere l’unico colpo a parametro zero della Juventus, che monitora da molto vicino la situazione relativa a Sergio Ramos. Come vi abbiamo raccontato. Perez non ha escluso l’ipotesi che lo spagnolo non possa rinnovare con il Real, con Paratici che avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage dello spagnolo: un attestato di stima reciproco, che però la dice lunga sulla volontà della Juve di rinforzare il proprio pacchetto difensivo con un acquisto di esperienza

Leggi anche–> Calciomercato Juventus, Dybala out: il futuro della Joya è segnato