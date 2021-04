Juventus, le rivelazioni di Biasin su Marotta e Agnelli

Sono davvero giorni molto caldi per la Juventus, sia per quanto riguarda le vicende di campo che per quelle societarie.

La formazione di Pirlo ieri ha fatto bene il suo compito, battendo il Parma e incamerando tre punti molto importanti nella lotta per un posto in Champions League. Dopo il ko con il Napoli era fondamentale tornare a vincere, anche perché in questo turno infrasettimanale ci sono in calendario degli scontri diretti che inevitabilmente toglieranno punti alle rivali. Dal punto di vista societario ancora si sta parlando molto della Super League per adesso sospesa. Il progetto della Juventus, del presidente Agnelli e dei suoi colleghi dei top club europei, per adesso non vedrà la luce.

