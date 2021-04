Calciomercato Juventus, dispetto Lazio | Affare fatto

Calciomercato Juventus, la Lazio vicina a chiudere con l’obiettivo bianconero. Scatto avanti di Tare che piazza il colpo

La Lazio avrebbe chiuso per uno degli obiettivi bianconeri – e non solo – della prossima stagione. Un colpo importante per i biancocelesti, che sarebbero pronti a fare mettere nero su bianco all’attaccante classe 2002 del Santos Kaio Jorge. La notizia è riportata da Sportitalia, che svela anche le cifre dell’affare.

La Lazio infatti avrebbe messo sul piatto 8 milioni più 4 di bonus. Un’offerta che sarebbe stata ritenuta congrua dal club brasiliano, che l’avrebbe accettata. Un colpo in anticipo di Tare che beffa oltre alla Juventus anche il Napoli. In Europa, Kaio Jorge, era stato accostato anche al Benfica e al Bayer Leverkusen.

