Calciomercato Juventus, addio all’attaccante | C’è la plusvalenza

Calciomercato Juventus, in un momento delicato per i conti, Paratici è pronto a piazzare una plusvalenza importante: ci sono già le interessate

Far quadrare i conti non è facile. Soprattuto in questa stagione, segnata dalla pandemia con i mancati introiti del botteghino e altre perdite economiche. Ecco perché, sarà importante nel prossimo mercato, riuscire a piazzare delle plusvalenza, per cercare di rendere meno drammatica la situazione.

E una, improvvisa, potrebbe essere già pronta per i bianconeri. Con un attaccante che al momento è in prestito e che attira le attenzioni di molti club soprattutto in Bundesliga. È dell’Under 23 bianconera, squadra che milita nel campionato di Serie C, ma che la scorsa estate è stato girato in prestito alla formazione austriaca del WSG Tirol. E si è messo in evidenza.

