Calciomercato Juventus, scambio in Premier | Ex Inter nel mirino

Calciomercato Juventus, la società bianconera starebbe pensando all’esterno: proposto lo scambio con l’ex Inter

Programmare al meglio la prossima stagione senza lasciare nulla al caso. Cercando di riprendersi lo scudetto. In casa Juventus si continua a lavorare in ottica futura. E sicuramente si cominciano a fare delle valutazioni sul mercato. Il reparto maggiormente interessato sarà il centrocampo. Con diversi elementi che dovrebbero salutare.

Uno di questo è il francese Rabiot: mai ha convinto da quando veste il bianconero. Arrivato a parametro zero dal Psg, potrebbe essere messo sul mercato per creare una plusvalenza importante. Ma anche per alleggerire il monte ingaggi. E nell’ottica di altre uscite, nelle ultime ore viene paventata l’ipotesi di uno scambio in Premier League per arrivare all’esterno ex Inter. Ormai ai margini del Manchester United.

LEGGI ANCHE: Maglia Juventus, le prime immagini di quella 2021-2022