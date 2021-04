L’ex Inter, Eder ha lanciato una frecciatina social alla sua ex squadra. Su Twitter ha parlato della situazione economica dei nerazzurri.

L’ex Inter, Éder Citadin Martins conosciuto, semplicemente come Eder, ha lanciato una frecciatina social alla sua ex squadra. L’ex nerazzurro ha infatti ironizzato sull’attuale situazione economica della società che pare più complicata del previsto. Stando infatti a quanto scrive Eder nel proprio tweet, “Almeno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devono pagare! Speriamo”. E si conclude con tanto di hashtag all’attuale società nerazzurra, il gruppo cinese Suning.

L’ex Inter lancia una frecciatina social: cosa è successo

Si parla di guai finanziari per la squadra nerazzurra a tal punto che circolano già voci su possibili clamorosi addii a fine stagione. Lo stesso Antonio Conte è già stato sondato in Inghilterra, o almeno si è letto in questi giorni proprio legato al futuro del club, che potrebbe anche dire addio a Marotta che valuta un ritorno in bianconero. Insomma un futuro incerto per il club milanese e questa ironia dell’ex non è certo passata inosservata.

Ora c’è da capire dunque quello che realmente succederà ma la frecciatina social dell’ex giocatore nerazzurro non è passata inosservata nemmeno dai suo ex tifosi, che hanno controbattuto proprio al suo tweet.