Ronaldo, Pirlo e Dybala: «Vi dico tutta la verità sulla Juventus»

Ronaldo, Pirlo e Dybala sono al centro dei discorsi per il futuro della Vecchia Signora. Ecco le intenzioni della Juventus sul loro conto.

Ronaldo, Pirlo, Dybala e Max Allegri sono i quattro nomi più ricorrenti che gravitano intorno al mondo Juventus. I bianconeri sono chiamati ad organizzare il proprio futuro, ma tutto ruota intorno alla conquista del quarto posto. Senza, i bianconeri sarebbero al punto di non ritorno e le cessioni all’ordine del giorno. A fare il punto della situazione, sulla web-tv di calciomercato.it è stata la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Aulas contro Agnelli: “Deluso e preso in giro”

Da Ronaldo parte la rivoluzione Juve?

Ronaldo via? Della Valle è chiara. «Credo stia cominciando a mettere in conto questa eventualità considerando che si tratta anche di un calciatore di 36 anni – dice -. Lui ha l’ambizione di chiudere la carriera in una squadra di livello Champions. Tutti i tre attaccanti rischiano, nessuno è sicuro del posto. La quarta punta quest’anno è mancata e c’era già l’idea di prenderne un’altra a prescindere. Non escludo che Dybala possa partire anche con la partenza eventuale di Ronaldo ma diventa più difficile».

La questione della panchina

Ronaldo a parte, tiene banco la questione della panchina. «Allegri è più di una suggestione ma è molto legato anche a ciò che succederà sul piano societario. Sappiamo che Allegri ha un rapporto stretto con Agnelli. In base a ciò che accadrà possono cambiare gli scenari. Prima di tutto decideranno i risultati – chiude -. Senza il quarto posto mi aspetto un cambiamento. Senza Champions non si può andare avanti con Pirlo. Il nome di Allegri è sempre da tenere ben caldo».