Calciomercato Juventus, si complica la pista per l’esterno | C’è la conferma

Calciomercato Juventus, si complica la pista che porta all’esterno spagnolo. Arrivano le conferme dalla Francia: c’è il Psg

Si complica, e non poco, la pista che avrebbe dovuto portare all’esterno spagnolo, Bellerin, ormai in uscita dall’Arsenal. Una trattativa complicata dalla decisione del Psg di non riscattare Florenzi. L’Equipe infatti spiega che il club francese non sembrerebbe del tutto convinto di versare i 9 milioni di euro alla Roma per il riscatto. E avrebbe deciso di virare sullo spagnolo, in uscita da Gunners.

E questo complica i paini di Paratici, che in tempi non sospetti aveva deciso di puntare Bellerin soprattutto dopo che l’Arsenal aveva dato il via libera al calciatore di trovarsi una sistemazione per la prossima stagione. Attirato dalla situazione anche il Psg. Che fiutando l’affare, avrebbe preso questa decisione. Ma nel mezzo ci potrebbe essere anche l’Inter, a completare il quadro.

