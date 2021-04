Calciomercato Juventus, “Vogliono vendere Ronaldo”: l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, arriva l’indiscrezione su Cristiano Ronaldo: il futuro del portoghese rimane ancora in bilico. Costa troppo

Che la situazione di Cristiano Ronaldo sia tutt’altro che semplice è cosa risaputa. Soprattutto dopo le ultime “uscite” del portoghese: apparso nervoso per la mancanza del gol. A tutto questo ci si aggiunge anche la situazione economica, non delle migliori, che affligge non solo la Juventus ma tutti i top club europei. La Superlega era stata appunto creata per questo motivo. Ma è già saltato tutto.

La Juventus quindi, insieme a Ronaldo, alla fine della stagione farà delle valutazioni. C’è ancora un altro anno di contratto a 31 milioni di euro netti a stagione. E non sono pochi. Soprattutto pesano a bilancio quasi il doppio. E per forza di cose c’è da parlare, capirsi, sintonizzarsi verso gli stessi obiettivi. Solamente in questo modo il portoghese continuerà a vestire la cassa bianconera.

