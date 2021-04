Calciomercato Juventus, triplo scambio possibile con il Real Madrid

Il calciomercato della Juventus nella prossima estate senza ombra di dubbio vedrà importanti movimenti in entrata e in uscita tra i bianconeri.

Alla fine della stagione in corso si faranno sicuramente tutte le valutazioni del caso. Ma il fallimento in Champions League e la mancata conquista del decimo scudetto consecutivo non potranno non essere considerati da parte della dirigenza. Si prevedono insomma dei cambiamenti nella rosa di una Juventus che, salvo ribaltoni, dovrebbe continuare ancora con Andrea Pirlo in panchina.

