Calciomercato Juventus, doppia sfida alla Fiorentina | Interessa la punta

Calciomercato Juventus, sarà doppia sfida alla Fiorentina. Oltre la gara di domani, anche sul mercato i bianconeri vogliono l’attaccante

Sarà doppia sfida alla Fiorentina. Quella di domani, sul campo, forse la più importante degli ultimi anni per i bianconeri. Poi, più in avanti, sul mercato. Perché c’è un calciatore della Viola che interessa, e non poco, ai bianconeri. Sempre alla ricerca di un attaccante per andare a completare il reparto avanzato per la prossima stagione.

Non sarà facile arriva a Dusan Vlahovic, il centravanti serbo, classe 2000, che quest’anno ha già realizzato 16 reti in campionato, è un obiettivo dei bianconeri. Così come anche di Milan e Roma, che hanno già cercato di sondare il terreno. Servono tanti soldi per strapparlo alla concorrenza. E poi, dopo lo scippo di Chiesa, trattare con Commisso non è per niente facile in questo momento. Ma Paratici ci proverà ugualmente.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona: affare a costo zero