Dybala e Ronaldo, sfida per la quota 100. Ma poi è addio alla Juventus

Dybala e Ronaldo in gara per chi taglierà per primo il traguardo dei 100 gol con la Vecchia Signora. L’addio alla Juentus però è certo senza Champions.

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono legati da un doppio, strano, destino. Squadra che vuole primeggiare nel mondo non si priverebbe mai di due fuoriclasse del genere. La Juventus, però, ha cambiato i propri orizzonti ridimensionandoli. Ecco perché sia la Joya che il Re possono lasciare lo Stadium. Sarà un’estate calda, di grandi colpi di scena, anche a livello dirigenziale. Di certo senza quarto posto il terremoto no risparmierà nessuno.

Dybala e Ronaldo verso i 100 gol

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha parlato di un argomento prettamente sportivo. La grande corsa: Dybala ha segnato 99 gol con la Juve, Cristiano Ronaldo 97. Paulo ne ha parlato su Twitch due sere fa: «Ci stiamo sfidando per arrivare a 100 gol e lui vuole sempre vincere, anche in allenamento. Se perde, per qualche minuto diventa intrattabile». Contro il Parma è uscito uno strano terno: due volte il 12, Alex Sandro, e una il 4, Matthijs de Ligt. La logica dice che domani, se ci saranno gol, vedremo marcatori più normali.