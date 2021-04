Calciomercato Juventus, cessione Dybala: l’indizio social non lascia dubbi

Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala è un rebus: l’argentino manda segnali social piuttosto inequivocabili

Dybala Juventus calciomercato / Paulo Dybala e la Juventus sembrano essere sempre più lontani. Il rinnovo, del quanto tanto si è parlato, è lontano, e una decisione volente o nolente dovrà essere preso nel giro di qualche settimana. Già, perché la sessione estiva di calciomercato si avvicina inesorabilmente e la cessione della Joya, che sembrava essere pura utopia, si sta trasformando con il passare delle ore una delle prospettive più gettonate. Il muro contro muro ingaggiato dall’attaccante e dal club bianconero procede senza soluzione di continuità, senza che si possa riuscire a fare breccia; la distanza tra domanda ed offerta è abissale, e neanche un oculato lavoro diplomatico è riuscito a ricucire lo strappo.

Il contratto del numero 10 scade nel giugno del 2022; l’argentino per rinnovare chiede 15 milioni di euro, mentre la Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 10 milioni annui. Il tempo, intanto, comincia a stringere, e l’ombra di possibili acquirenti si allunga sull’attaccante, che ha mercato in Premier, in Spagna, e in Italia. Intanto il calciatore, che si è recentemente gettato alle spalle il lungo infortunio al ginocchio di cui è rimasto vittima il 10 gennaio, ha strizzato l’occhio ad una big del calcio europeo.