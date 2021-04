Super League, altro duro avvertimento del presidente Uefa Ceferin

La Super League è stato l’argomento della settimana. Un progetto, che vedeva tra i fondatori la Juventus, che per ora però è sospeso.

Sono stati giorni bollenti per il mondo del calcio, perché l’annuncio di questa nuova competizione da parte di 12 club fondatori, tra i top europei, ha provocato una dura reazione da parte dell’Uefa. E anche da parte di tanti tifosi, specie quelli inglesi, che hanno poi portato al dietrofront dei sei club della Premier League. Progetto dunque sospeso, ma rimangono ancora gli attriti tra i club che non hanno annunciato l’abbandono dell’idea Super League e i vertici Uefa. Per ora non ci saranno sanzioni o penalizzazioni, ma il presidente Aleksander Ceferin ha mandato loro un nuovo avvertimento.

