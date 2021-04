Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: annuncio a Sky del “Maestro”

Esonero Pirlo, calciomercato Juventus: il Maestro lancia la “bomba” in conferenza stampa ai microfoni di Sky

Pirlo calciomercato Juventus / Anche contro la Fiorentina, la Juventus ha dimostrato di non essere una squadra all’altezza della situazione. Troppo molle il primo tempo della squadra bianconera, che ha patito in maniera forse troppo eccessiva la verve dei centrocampisti viola. Lenti e impacciati, gli ospiti hanno reagito nella ripresa, rivitalizzati dall’ingresso di Alvaro Morata, che ha messo a segno un goal di pregevole frattura dopo aver preso il posto di Paulo Dybala. La qualificazione alla prossima Champions, intanto, si complica sempre di più, e l’esonero di Pirlo, che sembrava ipotesi piuttosto remota qualche settimana fa, “rischia” di concretizzarsi sempre di più. Il “Maestro” nel post partita lancia messaggi inequivocabili.

Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: annuncio a Sky

Pirlo Juventus calciomercato / Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico bianconero ha lanciato dei messaggi piuttosto sibillini sul suo futuro. Ecco le sue parole: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto. E credo che non lo sia nemmeno la società.” Voci dal sapore di addio? Ancora prematuro dirlo. Fabio Paratici ha confermato a parole l’ex centrocampista di Juve e Milan, ma chiaramente sarà il finale di stagione a rappresentare il banco di prova per Pirlo, sul quale pende l’ombra opprimente di Max Allegri. Laddove non arrivasse la qualificazione in Champions e la Coppa Italia, chiaramente, qualcosa andrà fatto. Inevitabilmente..