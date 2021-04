Calciomercato Juventus, ecco il nuovo bomber: colpo in Premier League

Calciomercato Juventus, colpo dall’Inghilterra: il nuovo centravanti arriva a parametro zero? Ecco la novità

Calciomercato Juventus Giroud/ Caccia al nuovo bomber in casa Juventus, che intanto a Firenze non è andata oltre uno scialbo 1-1, che complica e non poco la corsa al quarto posto, uno degli ultimi obiettivi rimasti alla compagine bianconera in una stagione che definire negativa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. I problemi finanziari stringenti, e le note vicissitudini finanziarie, alla lunga, potrebbero imporre delle decisioni drastiche anche sulle strategie della prossima sessione estiva di calciomercato, con la Juve che è sempre alla ricerca di un centravanti di ruolo.

Secondo quanto riportato da todofichajes.net, i bianconeri starebbero monitorando con molto interesse la situazione relativa ad Olivier Giroud, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Chelsea in scadenza quest’estate. Il francese classe ’86 vorrebbe provare una nuova esperienza, e sarebbe una richiesta esplicita di Andrea Pirlo, ammesso e non concesso che il “Maestro” resti sulla panchina della Vecchia Signora anche la prossima stagione. Il francese dunque possibile colpo a parametro zero: uno scenario da seguire con molto interesse, anche perché non è la prima volta che Giroud viene accostato ai colori zebrati. Possibile che si siano creati finalmente i presupposti giusti?