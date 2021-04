Calciomercato Juventus, c’è l’ultimatum: bianconeri attenti che potrebbero tentare l’assalto per la prossima stagione. Rivoluzione tra i pali

C’è l’ultimatum. Oltre quella data non si può andare. Anche perché ci sono da fare delle scelte per il futuro, che non può essere condizionato. L’edizione odierna di Tuttosport spiega che il Milan ha dato l’ultima data utile a Donnarumma per mettere chiarezza sul proprio futuro. Entro il 23 maggio i rossoneri vogliono capire se il portiere accetterà l’offerta di rinnovo presentata. Altrimenti sarà addio.

E la Juve rimane attenta. Non nascondendo ovviamente l’interesse per il portiere classe 1999 che si potrebbe liberare a parametro zero. Non forzerà la mano la società piemontese. Ma è vigile. Soprattutto perché ha sempre dato l’estremo difensore alla Nazionale. E vuole continuare su questa tradizione.

