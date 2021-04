Fiorentina Juventus, analisi primo tempo: bianconeri spenti

Fiorentina Juventus, bianconeri spenti e senza idee. Subiscono un vantaggio della Fiorentina ma non c’è la reazione che ci si aspetta.

Fiorentina Juventus, analisi primo tempo. Partita spenta e bianconeri, davvero, senza idee. Sotto 0 a 1 all’Artemio Franchi, la sfida di oggi sembra una fotocopia dei tanti blackout stagionali e – per adesso – l’ennesima conferma. Fiorentina in vantaggio meritatamente contro una squadra che non sembra cercare nemmeno la reazione, i centrocampisti assenti così come l’attacco. In difesa si sente tantissimo la mancanza di Danilo e la situazione attuale spaventa sempre di più. Perdere punti oggi è più pericolante per il posizionamento in Champions League nella prossima stagione. Il Napoli sempre più vicino allarma la squadra di Andrea Pirlo. Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione diversa, ma una partita completamente rivoluzionata anche nella mentalità. Entrata in campo al rallentatore questa Juventus non rende giustizia per il potenziale a disposizione, per questo i tifosi nella ripresa si aspettano un ritmo completamente diverso. Più testa, più coraggio ma soprattutto più intraprendenza.

