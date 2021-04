Fiorentina-Juventus streaming: dove vederla in diretta tv e sul web

Fiorentina-Juventus, streaming e dove vederla in diretta tv su Sky. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Alle ore 15 di oggi domenica 25 aprile fischio d’inizio del match tra i viola di Iachini e i ragazzi di Pirlo, che devono assolutamente cercare di conquistare un successo in questa lunga volata del finale di campionato che metterà in palio i piazzamenti Champions League. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Lele Adani. Troppo importante per la Juventus riuscire a portare a casa il successo in questo confronto. Nel quale c’è anche da vendicare il ko subito in casa all’andata, quando i bianconeri si inchinarono alla Fiorentina per 0-3. Ma va detto che l’espulsione di Cuadrado dopo 18′ complicò i piani di Pirlo non poco. LEGGI ANCHE –>Juventus eliminata, i tifosi insorgono sui social La partita Fiorentina-Juventus sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con la telecronaca prevista su Radio Rai 1. Ancora dei dubbi di formazione in casa bianconero. Primo tra tutti la posizione di Cuadrado, che dovrebbe essere avanzato a centrocampo. In attacco ci sarà Dybala con Ronaldo. Fuori Chiesa e Demiral.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Ronaldo.

Fiorentina-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.