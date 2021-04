Super League, 11 club di serie A chiedono sanzioni per le tre italiane

La Super League continua ad essere uno degli argomenti più caldi del momento nel mondo del calcio. In Italia ma anche nel resto d’Europa.

Il progetto che vedeva la nascita di una nuova competizione, annunciato da 12 top club del vecchio continente tra cui la Juventus, per il momento è sospeso. Le sei squadre inglesi coinvolte hanno infatti fatto dietrofront, emulate qualche ora dopo da altre società. Il braccio di ferro con l’Uefa pare destinato a continuare, viste anche le ultime parole del presidente Ceferin. Ma non solo, perché anche nel nostro campionato la posizione dei tre club italiani coinvolti non è vista di buon occhio dalla maggior parte delle altre squadre.

