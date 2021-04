Calciomercato Juventus, crolla la quota: è lui il favorito

Calciomercato Juventus, crolla la quota per il tecnico della prossima stagione. Secondo gli esperti è lui il favorito per la panchina

Un indizio. Qualcosa che aiuta a mettere un po’ di luce per il futuro. Non una certezza, ma un dato di fatto. Secondo i quotisti Sisal, ci sarebbe un favorito per la prossima stagione. Davanti a Pirlo. Anche se l’attuale allenatore bianconero è favorito su Zidane, un altro che potrebbe davvero prendere la via di Torino. Ma il crollo della quota che riguarda Massimiliano Allegri è clamoroso.

Il livornese è bancato a 1,90. La quota più bassa fino al momento registrata. E ovviamente sarebbe il grande favorito, visto che una riconferma di Pirlo è data a 3, e un arrivo di Zidane addirittura 6 volte la posta. Le parole di ieri di Paratici non hanno cambiato le cose. Allegri è la prima scelta dei bianconeri per la prossima stagione. Nonostante le ultime indiscrezioni che sono arrivate pochi minuti fa.

Calciomercato Juventus, c’è Allegri per la panchina

L’unico che in questa speciale “classifica” potrebbe insidiare il posto all’ex tecnico juventino pronto a tornare in barca, è Simone Inzaghi. Lontano eh, anche tanto, visto che si gioca a 9. Degli altri poi non ne parliamo. Ci sono Klopp, che sarebbe il più vicino, quotato a 33, così come Spalletti, Guardiola e De Zerbi.

Nomi su nomi. Idee su idee che non fanno altro che aumentare l’interessa per la scelta del tecnico per la prossima stagione. Quella che deve essere del rilancio per la Juventus. Nonostante questa non sia ancora finita e potrebbe davvero diventare fallimentare in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. La Juventus, al momento, è ancora padrona del proprio destino. Ma non sarà facile ugualmente mantenere il quarto posto.