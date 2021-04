Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid sprinta per il terzino

Nel prossimo calciomercato sembrano esserci tante novità all’orizzonte in casa Juventus. Si procederà sicuramente a dei grandi cambiamenti in rosa.

Questa stagione si sta concludendo senza i risultati sperati in casa Juventus. Fuori dalla Champions League già agli ottavi di finale, in campionato la squadra di Pirlo non solo non è riuscita a conquistare il decimo scudetto consecutivo, ma rischia pure di finire fuori dalle prime quattro. Alla fine della serie A si faranno le valutazioni definitive sul futuro bianconero e non è da escludere che possano esserci delle novità anche in panchina. In ogni caso arriveranno diversi volti nuovi per cercare di aprire un nuovo ciclo vincente.

