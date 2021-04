Sarri alla Roma si fa, ma ci sono in ballo 2.5 milioni… della Juventus

Sarri sembra destinato ad accettare l’offerta della Roma. Però se la Juventus non rinnovasse il contratto, dovrebbe dargli 2.5 milioni di euro.

E’ ingarbugliata la situazione relativa a Maurizio Sarri. Che l’anno prossimo diventi allenatore della Roma ci sono pochi dubbi, ma è il quando il vero punto interrogativo. Nello svelare lo stato avanzato della trattativa, questa mattina il Corriere dello Sport ha parlato anche di altro. Vale a dire del rapporto con la Juventus che può valere altri 2.5 milioni per il tecnico toscano. Come è possibile? Per una clausola inserita nel contratto al momento della firma e che serviva al trainer per tutelare la sua persona. Se la Vecchia Signora non dovesse rinnovargli il contratto, infatti, dovrebbe pagargli tanto. Una soluzione va trovata. Assolutamente.

Sarri, accordo in vista con la Roma

L’ex tecnico di Napoli e Juve è in fuga solitaria per prendere il posto di Paulo Fonseca e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori colloqui per studiare il futuro della Roma. La fumata bianca potrebbe arrivare i primi di maggio. Un progetto verde ma non solo. Un piano di rivoluzione sulla rosa, in concerto con Tiago Pinto e i Friedkin, che in parte però già convince Sarri individuato come il tecnico migliore per un progetto a medio termine che possa rivalorizzare il bel gioco e la tenuta fisica mancata negli ultimi mesi. Proprio come accaduto al Napoli. L’unico a poter mischiare le carte in tavola è Massimiliano Allegri avvistato a Roma ufficialmente solo per motivi personali.