Calciomercato Juventus, dimissioni Agnelli: spunta la data dell’annuncio

Agnelli lascia la Juventus? Calciomercato, le dimissioni del presidente sembrano ormai essere imminenti. La posizione del giornalista

Agnelli Juventus calciomercato / Le note vicissitudini legate alla Superlega, il rapporto ai minimi termini con John Elkann, unitamente ad una situazione economica difficile con il bilancio incredibilmente in rosso, potrebbero spingere Andrea Agnelli a rassegnare le dimissioni al termine di questa stagione: è un’ipotesi che avevamo paventato già qualche giorno fa, e che sebbene sia stata smentita seccamente da Exor e dai membri dirigenziali bianconeri, rischia di diventare sempre più credibile con il passare delle ore.

Dopo 9 anni di successi importanti in campo nazionale, Agnelli sarebbe in procinto di abdicare: non è stato fatto ancora il nome del possibile successore, che evidentemente non è stato ancora designato, ma si tratta di un’indiscrezione alimentata dallo stesso Michele Criscitiello, in occasione del suo editoriale scritto su TMW.