Calciomercato Juventus, partita decisiva. L’Udinese sarà cruciale per le sorti di Andrea Pirlo, in caso di sconfitta sarà esonero.

Calciomercato Juventus, una partita decisiva quella contro l’Udinese. In caso di risultato negativo Pirlo verrà esonerato. Al suo posto, stando alle indiscrezioni, potrebbe subentrare Tudor come traghettatore fino alla fine della stagione. Eventualità che non deve verificarsi anche perché perdere o fare un brutto risultato contro l’Udinese significherebbe l’ennesimo flop e metterebbe a serio rischio la qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. Ma la suggestione del toto allenatori,oltre al quotatissimo Allegri non è finita qui. Un altro nome sta prendendo forte interesse nel mercato bianconero, si parla di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Juventus, esonero Andrea Pirlo: c’è la data

Il futuro passa da un allenatore d’esperienza. Il primo nome è sempre quello di Massimliano Allegri. Il tecnico toscano è pronto a ritornare e per lui ci sarebbe già un triennale da firmare. Ma non solo Allegri, infatti l’altra grande alternativa potrebbe essere un “usato sicuro”, perché usato? Perché Gian Piero Gasperini fu per lungo tempo l’allenatore della primavera bianconera, ora di grande esperienza, il Gasp potrebbe avere un’opportunità importante, quella di allenare una big, che dopo il breve periodo con l’Inter, ripartirebbe dalla Juventus.