Juventus, il messaggio social di Cristiano Ronaldo ha lasciato i tifosi senza parole. Parole con doppia valenza.

Juventus, Cristiano Ronaldo, certamente non più al top negli ultimi tempi, ha voluto rassicurare i tifosi lanciando un importante messaggio social. Postato nei suoi portali, seguiti da un sacco di milioni di persone, ha messo una foto di lui con sguardo concentrato e la didascalia: “Il successo avviene quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse”. Parole che potrebbero essere la metafora perfetta dell’attuale situazione della Juventus, almeno così l’hanno interpretata alcuni tifosi.

Juventus, il messaggio social di CR7 lascia tutti senza parole

Il portoghese nonostante un’annata che si può considerare comunque positiva per il suo score personale, non riesce più a fare la differenza sperata, o almeno nelle ultime partite. CR7 non va in rete dal match contro il Napoli, ma il problema della Juventus sembra estendersi a tutta la fase offensiva. CR7 e Dybala non dialogano in attacco, e salvo l’ultimo gol di Morata, la situazione in classifica è seriamente precipitata preoccupando non poco l’ambiente, che adesso si interroga sul domani e sul futuro della Vecchia Signora.

CR7 ha ancora un anno di contratto con la società bianconera, visto che andrà in scadenza nel 2022. Ma in caso di mancata qualificazione in Champions League, il suo futuro, quasi certamente, sarà lontano da Torino. Nell’eventualità del suo addio la Juventus potrebbe rivoluzionare in toto il settore. Un altro – possibile – partente è Dybala, l’unica certezza, per il momento, rimane Morata. Una Juventus che deve ritrovare la via del gol, ma soprattutto recuperare punti fondamentali in queste ultime partite stagionali e poi da lì, fare il punto ricreando per il futuro. CR7 sembra indirizzato a ripartire, ancora una volta, a crederci in grande. Nel weekend la sfida con l’Udinese sarà come una finale, fondamentale ottenere tre punti.