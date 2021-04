Calciomercato Juventus, Allegri potrebbe essere il nuovo allenatore bianconero e ci sarebbe un primo regalo per lui, dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Allegri è il predestinato ad essere il prossimo allenatore bianconero. Il tecnico toscano arriverebbe anche senza qualificazione Champions League e sarebbe pronto a firmare un triennale. Un progetto ricostruzione che, però, ripartirebbe da basi solide. Proprio queste basi ripartirebbero da vecchi pallini del tecnico toscano. In passato proprio quando sedeva sulla panchina bianconera, Allegri aveva come obiettivo Isco del Real Madrid. Giocatore molto duttile e abile tecnicamente. Un profilo che potrebbe essere il primo grande acquisto dell’era Allegri bis. I bianconeri fiutano l’opzione scambio, al su posto si offrirebbe il cartellino di Bentancur.

Calciomercato Juventus, regalo per Allegri: scambio dalla Spagna

Lo spagnolo potrebbe infatti essere il primo grande acquisto con l’avvento del tecnico toscano. Grande qualità tecnica ma soprattutto tattica. Profilo che già da inizio anno sembrava proiettato a nuovi lidi ma che alla fine è ancora rimasto in blancos, ciclo che però, sembra ormai concluso, almeno con il Real Madrid. Isco è quel giocatore capace di fare la differenza ma soprattutto di adattarsi a più ruoli in mediana. Sia abile tatticamente che tecnicamente, Isco è un predestinato a vestire la maglia bianconera, non piace solo ad Allegri, anche il direttore sportivo Fabio Paratici lo segue da diverso tempo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 35-40 milioni ma i bianconeri vorrebbero arginare spese eccessive e punterebbero tutto sullo scambio.