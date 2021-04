Calciomercato Juventus, affare Gosens: l’esterno svela la sua destinazione

Gosens alla Juventus, calciomercato: l’esterno tedesco nel mirino della Vecchia Signora, ma il tedesco spegne ogni entusiasmo

Gosens Juventus Calciomercato / Nelle ultime settimane il nome di Gosens è tornato ad essere accostato nuovamente alla vecchia Signora. I bianconeri avevano effettuato dei sondaggi per l’esterno tedesco già la scorsa estate, ma si erano scontrati con la ferrea volontà degli orobici di non lasciar partire il proprio gioiello a meno che non fosse arrivata un’offerta da circa 40 milioni di euro. L’affare dunque saltò, ma i contatti con l’entourage del calciatore sono proseguiti, al punto che in estate non è escluso che Paratici possa ritornare nuovamente alla carica.

Del resto, un calciatore dalle caratteristiche di Gosens servirebbe molto alla compagine di Andrea Pirlo, che ha manifestato qualche incertezza soprattutto nelle corsie esterne, al netto dell’exploit di Juan Cuadrado e di Danilo. Sull’out mancino il solo Alex Sandro si è dovuto sobbarcare il lavoro sporco, con Gianluca Frabotta che dal match contro l’Inter non è stato più schierato titolare. Tuttavia, il funambolico esterno dell’atalanta, che ha messo a segno 9 goals e 4 assist in stagione, ha rilasciato un’intervista destinata a far discutere.