Chiellini e la MLS, cosa ha deciso il capitano della Juventus

Giorgio Chiellini rilfette se smettere a fine stagione. Buffon invece continuerà a giocare, ma non lo farà con la maglia della Juventus.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto su due simboli della Juventus dei nove scudetti di fila. Giorgio Chiellini, mai come in questo momento è stato vicino a dire addio alla sua Madama. Il capitano ha il contratto in scadenza a giugno e sperava in una proposta di rinnovo dalla società che però non è ancora arrivata. Forse non arriverà, perché l’idea di Paratici è quella di svecchiare la rosa, senatori compresi. Ci è rimasto male ma non ha intenzione di smettere. Per la prima volta sta valutando la possibilità di andare a giocare altrove: da tempo apprezza gli Stati Uniti, sarebbe un’esperienza anche per la sua famiglia, che lo seguirebbe.

Chiellini e Buffon, doppio addio alla Juventus?

Chiellini si sente ancora un giocatore e non vuole fare il dirigente da subito. Se non troverà un accordo in Mls (è già in contatto con alcuni club) potrebbe restare fermo un anno. Però il ritorno di Max, livornese come lui, potrebbe far cambiare i piani alla società. Non cambierà invece opinione Gigi Buffon che, a differenza dell’ultima volta, darà l’addio definitivo al club. Vuole giocare, lo farà probabilmente ancora all’estero.