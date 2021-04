Calciomercato Juventus, ormai ci siamo: Allegri è ad un passo. Con lui ci sarà rifondazione e tante, nuove, sorprese.

Calciomercato Juventus, Allegri è ad un passo dal ritorno. A fine stagione tutto verrà rivoluzionato, non solo partendo dalla panchina. Alcuni dei titolari di Pirlo potrebbero salutare. Fra questi ci potrebbero essere Alex Sandro, Buffon (ancora in dubbio il suo rinnovo), i due centrocampisti Ramsey e Rabiot e tutto l’attacco a parte Morata. Una rivoluzione totale, proprio seguendo la richiesta che il tecnico toscano fece alla dirigenza prima di andarsene. Ora Allegria inizia da “zero”.

Calciomercato Juventus, come giocherà con Allegri: sorprese in attacco

Una rifondazione che partirà da alcune certezze, i giovani già rodati alla De Ligt o Chiesa. Ma in attacco tutto potrebbe cambiare. Morata l’unico che potrebbe rimanere, almeno un altro anno in prestito. Dybala e Ronaldo sono invece in discussione, il portoghese non sembra rendere più come vorrebbe la dirigenza e il suo stipendio da 31 milioni pesa sul bilancio, una cessione è forse la cosa più sensata visto che la Juventus lo perderebbe diversamente a zero. Dybala anche, c’è possibilità di fare mercato, magari uno scambio. L’ultima suggestione per l’attacco avrebbe del clamoroso.