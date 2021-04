Calciomercato Juventus, il nuovo possibile allenatore della Roma avrebbe già un bomber assicurato che è anche obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici aveva messo nel mirino per la prossima campagna acquisti il nome di Milik, l’ex centroavanti partenopeo ora in forze al Marsiglia. Ma stando alle ultime indiscrezioni la Roma sarebbe molto vicina alla chiusura con Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Juventus e Napoli avrebbe come primo obiettivo proprio il bomber polacco. Già quando sedeva sulla panchina della Juventus, Sarri aveva chiesto l’acquisto del classe 1994. Adesso potrebbe arrivare l’occasione giusta.

Calciomercato Juventus, lo “scippo” dell’ex allenatore: ora cambia tutto

Qualora infatti l’ex tecnico dei bianconeri firmasse, ufficialmente, con i giallorossi, il primo obiettivo per l’attacco sarebbe proprio Arkadiusz Milik. Uno “scippo” alla sua ex squadra, che proprio in Milik, aveva già trovato l’accordo ai tempi del Napoli ma poi impossibilitati a chiudere per via del contratto che lo legava, ancora, ai partenopei. Milik potrebbe diventare obiettivo concreto della Roma ma non è detto che la Juventus non rilanci ancora.