Calciomercato Juventus, l’attaccante adesso è libero di firmare. Il Barcellona si tira fuori dalla trattativa.

Calciomercato Juventus, ora Depay è libero di firmare con i bianconeri. Il Barcellona, la principale rivale di mercato per arrivare all’olandese, si chiama fuori. I blaugrana punteranno su altri lidi, in primis Aguero. Ora l’attaccante olandese, da tempo uno degli obiettivi della dirigenza bianconera potrebbe arrivare a zero. Trattativa che farebbe contenta la Juventus che andrebbe in contro ad un occasione davvero importante. Depay è quel giocatore in grado di fare la differenza anche a livello internazionale. Attaccante che potrebbe arrivare proprio seguendo l’etica di rifondazione.

Calciomercato Juventus, arriva l’attaccante: ora è libero di firmare

La principale rivale dei bianconeri si chiama fuori e ora la strada diventa spianata. Depay giocatore molto abile tatticamente e vero pilastro offensivo del Lione, andrà in scadenza a fine stagione. L’olandese classe 1994 è l’occasione da non lasciarsi scappare. Già da tempo la dirigenza lo segue con insistenza ma la forte concorrenza non rendeva le cose facili, ma ora che il Barcellona si svincola, i bianconeri sarebbero in grado di andare fino in fondo.