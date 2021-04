Calciomercato Juventus, l’Everton fa sul serio per il difensore e offre 30 milioni

Calciomercato Juventus, l’Everton prova il colpo “gobbo”: sul piatto 30 milioni per il difensore. Seguono importanti novità

Calciomercato Juventus Everton / Importanti aggiornamenti dell’ultim’ora. Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, infatti, l’Everton avrebbe presentato un’offerta ufficiale alla Juventus per Merih Demiral: i Toffees avrebbero messo sul piatto qualcosa come 30 milioni di euro per riuscire a prelevare il difensore turco, offrendo al calciatore un ricco contratto quadriennale, a 3 milioni di euro a stagione.

Cifre importanti, che necessitano una valutazione attenta ed oculata: il classe ’98 ha dimostrato margini di crescita esponenziali, ma allo stesso tempo delle lacune piuttosto gravi, dovute alla sua forza fisica, che molte volte lo porta ad esagerare e a cercare sempre e comunque il contatto fisico. L’episodio che lo ha visto protagonista in occasione del rigore concesso al Porto nella gara di ritorno degli ottavi di Champions ne è una testimonianza piuttosto inequivocabile.

Tuttavia, i bianconeri non vogliono cedere il calciatore, al quale hanno intenzione di consegnare le chiavi della difesa del domani: la coppia con De Ligt funziona, e non c’è ragiona per cedere un possibile punto di riferimento del reparto arretrato del domani. La situazione potrebbe cambiare se, però, l’Everton decidesse di mettere sul piatto quel Moise Kean da tempo nel mirino del Paratici.