Calciomercato Juventus, il futuro di Dybala rimane in bilico

Sarà uno dei nomi più importanti del prossimo calciomercato estivo della Juventus. Anche perché bisognerà capire quale sarà il suo futuro.

Stiamo parlando di Paulo Dybala ovviamente. L’attaccante argentino ha saltato gran parte della stagione a causa di problemi fisici. Che non gli hanno consentito di mettersi a disposizione della squadra e di offrire il solito contributo in termini di gol e assist. Rientrato da un paio di settimane, è andato subito a segno contro il Napoli e ha dato l’impressione di poter essere determinante in queste ultime gare di serie A. Con uno stimolo importante in più, quello di essere convocato nell’Argentina che si giocherà la Coppa America. Il suo futuro ad ogni modo rimane un punto interrogativo.

Calciomercato Juventus, Dybala rinnova o sarà ceduto?

Come spiega il Corriere dello Sport, il prossimo mese sarà determinante per capire il futuro del calciatore. Chiamato a dare la scossa in questo finale di stagione, con una Coppa Italia da conquistare insieme ad un piazzamento Champions. La chiave di volta sarà il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. La trattativa è ferma ma presto dovrà per forza di cose ripartire. Senza la firma per il prolungamento dell’accordo è quasi scontato dire che Dybala sarà ceduto in estate, altrimenti si correrebbe il rischio di perderlo a zero nell’estate successiva. Ipotesi che la Juventus non può assolutamente permettersi.