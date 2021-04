Juventus, i tifosi pronti a riabbracciare la squadra: c’è la data

Juventus, i tifosi pronti a riabbracciare la squadra in questo finale di stagione. C’è finalmente una data sicura

Si torna allo stadio. E lo si farà già alla fine di questa stagione. Almeno per i tifosi della Juventus (alcuni ovviamente) che potranno assistere da vicino alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma il prossimo 19 maggio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

L’ufficialità è arrivata pochi minuti fa direttamente dal sottosegretaria alla Salute Andrea Costa, che ha confermato di aver avuto un colloquio con il ministro Speranza, e che in sintonia si è arrivati a questa decisione. “Confermo la disponibilità del governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza. Il Cts in queste ore sta studiando il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza nel pieno rispetto della normativa anti-Covid” ha detto.

