Udinese-Juventus, Pirlo ha un motivo per sorridere

Sono giorni di lavoro intenso per la Juventus, che nel prossimo turno di serie A sarà chiamata ad affrontare l’ostica Udinese di Gotti.

Una squadra assolutamente da non sottovalutare, che sta andando a caccia degli ultimi punti per la salvezza e che proverà a conquistarli nel suo stadio contro una Juve che in questa fase della stagione non è certo brillante. Inutile fare delle tabelle di marcia per Ronaldo e compagni. Se si vuole salvare la stagione e agguantare almeno il quarto posto, quello che dà diritto alla Champions League, bisogna cercare di vincere tutte le gare rimaste. Anche perchè la concorrenza e ampia e agguerrita. Si parte appunto dalla trasferta in Friuli nella quale Pirlo potrebbe avere a disposizione un’arma in più.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto

LEGGI ANCHE —>Juventus, dalla Germania tremano: vede solo il bianconero