Calciomercato Juventus, sembra ormai decisivo il vertice per Allegri in bianconero ma occhio al piano b: un nome già cercato in passato.

Calciomercato Juventus, sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri. Il tecnico toscano è ad un passo dalla firma che lo legherà per i prossimi tre anni alla squadra di Andrea Agnelli. Ma, stando alle ultime indiscrezioni riportare su ‘Tuttosport’, c’è ancora nel mirino una valida alternativa al toscano. Una “nuova” ipotesi che lascia tutti col fiato sospeso, stiamo parlando dell’attuale mister della Lazio, Simone Inzaghi. Lo stesso fu cercato proprio dopo l’addio di Allegri, qualche anno fa, ma poi il vincolo reale fu il presidente Lotito.

Allegri alla Juventus? Calciomercato: attenzione al piano b

Inzaghi piace alla dirigenza della Juventus già da diverso tempo, proprio dopo l’addio di Allegri, il mister della Lazio era in lizza per essere il sostituto, ma anche dopo l’esonero di Sarri. Insomma un profilo che non è certo nuovo da queste parti. Fattibilità dell’operazione che però sembra sempre vincolata dal presidente Lotito. Ma l’ultima indiscrezione lanciata da ‘Tuttosport’ ha del clamoroso: “Attenzione anche all’ipotesi Simone Inzaghi, che già due anni fa è stato a un passo dal trasferirsi a Torino, anche se scelte bianconero e forse soprattutto l’ostracismo di Lotito hanno remato contro». Al momento però lo scenario più probabile sembrerebbe però il rinnovo di Inzaghi in biancoceleste”.