La Juventus può contare sul campione portoghese ancora per una stagione, fino a giugno 2022. E l’intenzione è quella di tenerselo stretto. Obbligatorio per la squadra di Pirlo però riuscire ad ottenere un piazzamento in zona Champions. Eppure le sirene non mancano a CR7, che rimane nel mirino di grandissime squadre come Psg, United e Real Madrid.