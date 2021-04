Calciomercato Juventus, blitz per Gosens: sorpasso decisivo, ora si chiude

Gosens alla Juventus, calciomercato: c’è l’affondo dalla Premier. 25 milioni di euro sul piatto: le ultime

Gosens Juventus calciomercato / Accostato a più riprese alla Juventus, il futuro di Robin Gosens è piuttosto incerte. stando a quanto rimbalza dall’Inghilterra, e ripreso da calciomercato.com, al momento il Leicester sarebbe in vantaggio nella corsa al calciatore: i contatti tra le Foxes e gli uomini mercato dell’Atalanta procedono spediti, con la “Dea” che chiederebbe 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio esterno.

Leggermente inferiore è la cifra messa sul piatto dalla compagine inglese, che non vorrebbe sforare il muro dei 25 milioni: probabile che l’intesa sia trovata a metà strada, con il sempre più possibile inserimento dei soliti bonus legati a prestazione e rendimento di un calciatore che anche quest’anno ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del suo ruolo, mettendo a referto ben 9 goal e 4 assist.

Gosens alla Juventus, calciomercato: Paratici beffato? C’è un’idea

Juventus Gosens calciomercato / A questo punto si fa molto difficile per la Juventus riuscire a mettere le mani su Gosens: i bianconeri fino a questo punto non sono andati oltre a qualche timido sondaggio, ma non hanno mai affondato il colpo, reticenti ad un acquisto che prevedesse un esborso cash così cospicuo. La Vecchia Signora potrebbe decidere, dunque, di cambiare obiettivo, volgendo la sua attenzione altrove: Emerson Palmieri del Chelsea, in questo senso, è un nome che intriga molto, non solo perché ha militato già nel campionato italiano e conosce dunque l’ambiente, ma anche perché potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

