Calciomercato Juventus, fenomeno a costo zero: c’è l’offerta

Nel prossimo calciomercato della Juventus potrebbero esserci diverse novità nell’organico bianconero, pronto a voltare pagina.

La stagione in corso vuole essere dimenticata al più presto. Fallito l’assalto alla Champions League e al decimo scudetto consecutivo, è rimasto il piazzamento Champions da conquistare a tutti i costi. E ovviamente anche la Coppa Italia: il 19 maggio la Juventus affronterà l’Atalanta a Reggio Emilia. Alzare al cielo un trofeo sarebbe comunque molto importante. C’è comunque la volontà di voltare pagina e iniziare un nuovo ciclo. Con Pirlo in panchina o meno lo si capirà in estate. Di sicuro ci sarà un ringiovanimento nell’organico.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto

LEGGI ANCHE —>Juventus, dalla Germania tremano: vede solo il bianconero