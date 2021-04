Calciomercato Juventus, il giocatore non rinnova cambiando sponsor da Nike ad Adidas, lo stesso dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Il rinnovo che lega Goretzka con il Bayern Monaco è attualmente fermo con scadenza a giugno del 2022. Un futuro ancora tutto da scrivere ma che ha già un importante indizio che lo proietterebbe vicino al mercato bianconero. Infatti, il centrocampista cambierà sponsor da Nike per Adidas a partire già da questa stagione.

Calciomercato Juventus, non rinnova: c’è l’indizio sulla prossima squadra

Il centrocampista tedesco diventa un intrigo di mercato e stando anche, alle ultime ore, come riporta ‘don balon’, è trapelata questa notizia del cambio sponsor che fa pensare tanto ad un addio dal Bayern Monaco. Sembra infatti che proprio Adidas (il nuovo sponsor) potrebbe spingere il trasferimento del centrocampista e portarlo in un’altra società che viene sponsorizzata dal suddetto. Indizi che portano naturalmente alla Juventus. I bianconeri stanno cercando un giocatore da quelle caratteristiche soprattutto se, come sembra, dovesse arrivare Allegri sulla panchina. Molti giocatori dell’attuale rosa potrebbe salutare, in specie i centrocampisti e, quindi, non sono da escludersi nuovi ed importanti acquisti nel settore.