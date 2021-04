Calciomercato Juventus, la situazione sul futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutta da decidere ma sembra che si vada verso una solo cosa.

Calciomercato Juventus, fosse una relazione sentimentale l’attuale di Cristiano Ronaldo in bianconero ricorda una coppia separata in casa, ed è così, CR7 non è più sicuro del suo futuro a Torino. Il fuoriclasse portoghese si allena regolarmente in attesa della finale di Coppa Italia e poi da lì si farà il punto, ma il sentore dell’ambiente e delle varie indiscrezioni degli ultimi giorni proietta, sempre di più, verso l’addio definitivo anche ad un anno ancora dalla scadenza del contratto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, c’è il nome del futuro presidente bianconero

Calciomercato Juventus, Ronaldo e il futuro: c’è una novità

Futuro incerto ma verso l’addio dalla Juventus. Ronaldo non si sente più motivato e l’annata fra alti e bassi ha convinto il portoghese che forse è meglio lasciare ora. C’è il suo Manchester United che sarebbe molto interessato al grande ritorno, la squadra che al comando di sir. Alex Ferguson gli ha permesso di diventare il fuoriclasse che è ancora oggi. Un ritorno in Inghilterra non sarebbe così da scartare ma c’è l’opzione PSG che fa sempre gola, soprattutto al posto di Mbappé, qualora, appunto, il francese decidesse di lasciare Parigi per andare a Madrid.